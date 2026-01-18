Strangolato con un cavo elettrico | c' è un indagato le ipotesi della procura

La procura di Prato ha aperto un'indagine su un cittadino pakistano, considerato indagato per omicidio. La vittima, Ijaz Ashraf, è stato trovato morto in Ungheria. Le autorità stanno valutando le circostanze del tragico evento e le ipotesi investigative in corso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.