Strangolato con un cavo elettrico | c' è un indagato le ipotesi della procura
La procura di Prato ha aperto un'indagine su un cittadino pakistano, considerato indagato per omicidio. La vittima, Ijaz Ashraf, è stato trovato morto in Ungheria. Le autorità stanno valutando le circostanze del tragico evento e le ipotesi investigative in corso.
Un cittadino pakistano è indagato dalla procura di Prato con l'accusa di omicidio per la morte del connazionale Ijaz Ashraf, il cui cadavere fu trovato in Ungheria. La scomparsa del ventisettenne fu denunciata la scomparsa all’autorità giudiziaria di Prato il 6 settembre 2023, stesso giorno del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
L'uomo, scomparso da Prato, fu trovato morto lungo un'autostrada in Ungheria. Strangolato con un cavo elettrico - facebook.com facebook
Ventisettenne strangolato con un cavo elettrico x.com
