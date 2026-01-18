StopAI PauseAI e ControlAI | cresce il fronte contro lo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale

Negli Stati Uniti si intensificano le iniziative volte a regolamentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con gruppi che chiedono di fermare o rallentare questa tecnologia. Tra i principali movimenti, StopAI, PauseAI e ControlAI si impegnano a promuovere un approccio più responsabile e controllato, evidenziando la necessità di un equilibrio tra innovazione e sicurezza. La discussione riguarda aspetti etici, sociali e tecnologici legati all’avanzata dell’IA.

Negli Stati Uniti si moltiplicano i movimenti che chiedono di fermare o rallentare la corsa all’intelligenza artificiale. Tra disobbedienza civile, scioperi della fame e allarmi scientifici, il dibattito entra sempre più nel terreno politico ed economico. Si chiamano StopAI, PauseAI e ControlAI e rappresentano il volto più visibile di una nuova ondata di attivismo contro l’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale. I gruppi, attivi soprattutto negli Stati Uniti, contestano la velocità con cui le grandi aziende tecnologiche stanno spingendo sull’IA avanzata, senza – a loro dire – adeguate garanzie sociali, ambientali ed etiche. 🔗 Leggi su 2anews.it

