È un nuovo senso unico la soluzione individuata dalla Polizia municipale per ridurre al minimo, se non addirittura eliminare, gli ingorghi che si verificano alle scuole medie "Pea" a Marzocchino all’ingresso e uscita degli alunni. A giorni entrerà infatti in vigore l’ordinanza concepita per disciplinare il transito delle auto in via Menchini (nella foto), dove si creano spesso ingorghi a causa del doppio senso attualmente in vigore. Si tratta di un problema noto da tempo, e fonte di innumerevoli proteste e segnalazioni, tant’è che c’è stato anche un sopralluogo del presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini, insieme al comandante della Polizia municipale Mauro Goduto, per verificare le possibili soluzioni da adottare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stop ingorghi. Via Menchini a senso unico.

