Sterco davanti al Municipio di Gorizia prima dell’arrivo della X Mas

Prima dell’arrivo dell’Associazione X Mas, i sampietrini davanti al Municipio di Gorizia sono stati imbrattati con sterco, creando una scena che ha attirato l’attenzione. L’episodio si è verificato in prossimità dell’ingresso dell’edificio pubblico, sollevando interrogativi sulla natura dell’atto e sulle eventuali motivazioni dietro a questo gesto.

Imbrattati di sterco i sampietrini davanti all’ingresso del Municipio di Gorizia prima dell’arrivo dell’Associazione X Mas. Un atto vandalico, su cui indaga la Digos, a evidente danno della parata che è passata nella mattinata di ieri, 17 gennaio, davanti al palazzo del Comune, come da tradizione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

“Faccetta nera” dalle casse della pista di pattinaggio davanti al municipio: polemica a Campobasso. La sindaca: “Comune ignaro”

A Campobasso, la musica di “Faccetta nera” è stata riprodotta sulla pista di pattinaggio davanti al municipio, scatenando polemiche. La sindaca ha dichiarato che il Comune era ignaro dell'evento, sollevando interrogativi sulla scelta musicale e sulle implicazioni storiche di questa canzone simbolo del regime fascista.

Gesto sconsiderato a Villafranca Piemonte: la carcassa di un gatto morto abbandonata davanti al municipio

A Villafranca Piemonte, domenica 11 gennaio 2026, è stato rinvenuto un gatto deceduto abbandonato davanti all’ingresso del municipio in piazza Cavour. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che condannano il gesto e chiedono interventi per tutelare il rispetto degli animali e il decoro pubblico. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Come è stato questo 2025 Non ci interessa in realtà... pensiamo al 2026 partendo subito con il b8 Anche se... Expectation: location naturalistica in mezzo il bosco come nostra abitudine Realtà: filmato davanti ad un mucchio di sterco gigante. Expectation: bu - facebook.com facebook