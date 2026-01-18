Stefano De Martino ricorda l’amore con Emma con una vecchia foto il commento della cantante

Stefano De Martino ha condiviso una vecchia foto che ritrae il loro passato insieme, taggando Emma Marrone. La cantante ha risposto con un commento che riflette il rispetto e l’affetto ancora presenti tra loro. La foto testimonia il tempo trascorso e il rapporto che, nonostante le evoluzioni, si mantiene di amicizia e stima reciproca.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.