Stefano De Martino ricorda l’amore con Emma con una vecchia foto il commento della cantante
Stefano De Martino ha condiviso una vecchia foto che ritrae il loro passato insieme, taggando Emma Marrone. La cantante ha risposto con un commento che riflette il rispetto e l’affetto ancora presenti tra loro. La foto testimonia il tempo trascorso e il rapporto che, nonostante le evoluzioni, si mantiene di amicizia e stima reciproca.
Con una vecchia foto scattata ai tempi della loro storia d’amore, Stefano De Martino ha taggato la ex compagna Emma Marrone a cui oggi lo lega una profonda amicizia. E la risposta della cantante conferma quanto il loro rapporto si sia trasformato in meglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
