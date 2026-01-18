Stazione marittima in ritardo Verrà completata in estate Prima sbarca Norwegian Pearl

La stazione marittima di Porto Corsini è attualmente in fase di completamento e sarà pronta entro l'estate. Fino ad allora, il Norwegian Pearl sarà il primo a sbarcare presso il terminal temporaneo. Anna D’Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port, conferma che i lavori sono in corso per garantire al più presto un servizio adeguato alle esigenze delle crociere in arrivo.

"Stiamo lavorando per terminare al più presto la nuova stazione marittima". Con queste parole Anna D'Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port, società concessionaria del terminal crociere, commenta lo stato di avanzamento del cantiere a Porto Corsini. Il completamento di un'opera così impegnativa potrebbe non coincidere con l'arrivo della Norwegian Pearl a inizio maggio, ma è previsto durante la stagione 2026, indicata da tutti gli attori coinvolti come "l'anno della svolta": sono in calendario 111 scali con circa 400mila passeggeri, a fronte degli 83 scali e dei 247mila passeggeri del 2025.

