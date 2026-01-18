Starmer | ‘affrontare la minaccia russa nell’Artico’

Il leader dei Labour, Keir Starmer, ha sottolineato l'importanza di affrontare la crescente minaccia russa nell’Artico, evidenziando la sovranità della Groenlandia come territorio danese. La sua posizione ribadisce che il futuro di questa regione spetta ai groenlandesi e ai danesi, sottolineando la necessità di un approccio coordinato e rispettoso delle rispettive autonomie nella gestione delle sfide geopolitiche dell’area.

“La nostra posizione sulla Groenlandia è molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro è una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi. Abbiamo anche chiarito che la sicurezza dell’Artico è importante per l’intera NATO e che gli alleati dovrebbero fare di più insieme per affrontare la minaccia proveniente dalla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

