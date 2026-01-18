Il leader dei Labour, Keir Starmer, ha sottolineato l'importanza di affrontare la crescente minaccia russa nell’Artico, evidenziando la sovranità della Groenlandia come territorio danese. La sua posizione ribadisce che il futuro di questa regione spetta ai groenlandesi e ai danesi, sottolineando la necessità di un approccio coordinato e rispettoso delle rispettive autonomie nella gestione delle sfide geopolitiche dell’area.

“La nostra posizione sulla Groenlandia è molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro è una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi. Abbiamo anche chiarito che la sicurezza dell’Artico è importante per l’intera NATO e che gli alleati dovrebbero fare di più insieme per affrontare la minaccia proveniente dalla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Starmer: ‘affrontare la minaccia russa nell’Artico’

Leggi anche: Starmer a Trump: "Giù le mani dalla Groenlandia". Tensione nell'artico

Leggi anche: Tu-160 in volo per 11 ore: cosa rivela la mossa russa nell'Artico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Una flotta contro i sottomarini russi: la «Caccia a Ottobre Rosso» di Gran Bretagna e Norvegia. Starmer: «Dobbiamo difenderci» - Caccia all’Ottobre Rosso nei mari del Nord: oggi Gran Bretagna e Norvegia annunciano un accordo per la creazione di una flotta congiunta, forte di almeno 13 navi da guerra, per contrastare la ... corriere.it

Il piano di Starmer e Macron per l'Ucraina mostra le fragilità dell’Europa Il premier britannico e il presidente francese hanno promesso fino a 15mila soldati in Ucraina in caso di cessate il fuoco. Ma, come sottolinea Bloomberg, la realtà è ben diversa. Inizialme - facebook.com facebook