Stadio nuova gestione L’avviso del Comune di Pontedera | affidamento di 6 anni

Il Comune di Pontedera ha avviato un procedimento di indagine di mercato per l’affidamento in concessione, della durata di sei anni, della gestione dello stadio comunale Ettore Mannucci. La procedura mira a individuare un soggetto interessato a offrire servizi e manutenzione dell’impianto, garantendo un utilizzo efficiente e sostenibile dell’impianto sportivo per il territorio.

Pontedera, 18 gennaio 2026 – Un’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio comunale Ettore Mannucci. E’ questo l’avviso affisso dal comune di Pontedera, che in questo modo intende solamente effettuare un’indagine conoscitiva (dunque non è una procedura di gara) per favorire “la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati”. Si tratta dell’impianto cittadino più importante, lo stadio nel quale fin dalla sua realizzazione – fu inaugurato nel settembre 1969 – il Pontedera disputa la gare casalinghe dopo aver abbandonato il mai troppo rimpianto Marconcini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio, nuova gestione. L’avviso del Comune di Pontedera: affidamento di 6 anni Leggi anche: Il Comune di Chieti cerca un gestore per l'ex Pescheria: l'avviso pubblico per l'affidamento di un anno Leggi anche: Velodromo di Pian di Massiano, ok dal comune per l'affidamento della gestione a un'associazione sportiva Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stadio, nuova gestione. L’avviso del Comune di Pontedera: affidamento di 6 anni - Palazzo Stefanelli erogherà un corrispettivo di 255mila euro totali ... lanazione.it

La nuova illuminazione dello stadio di Vittoria per eventi sportivi e concerti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.