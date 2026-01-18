Squalo azzanna alle gambe un 13enne ora in condizioni critiche Spiagge blindate compresa quella dell’attacco chiamata proprio Shark Beach video
Durante una giornata di relax in spiaggia, uno squalo ha attaccato un 13enne, provocandogli ferite gravi alle gambe. L’incidente è avvenuto a Shark Beach, zona ora sotto sorveglianza e sicurezza rafforzata. Si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti e le autorità locali. La vittima è attualmente in condizioni critiche, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione.
Tragedia a Shark Beach (nomen omen?), dove uno squalo ha assaltato e sbranato alle gambe un 13enne durante una nuotata domenicale. E in Australia è emergenza: acque più calde e rotte deviate aumentano gli attacchi mortali dei predatori dei mari. Feroce attacco di uno squalo a un 13enne a Sidney. Quella che doveva essere una tranquilla domenica pomeriggio in famiglia si è trasformata in un incubo di sangue nelle acque del porto di Sydney. Un ragazzino di appena 13 anni è stato attaccato da un grosso esemplare di squalo mentre nuotava al largo della celebre Shark Beach, riportando ferite devastanti alle gambe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Bambino attaccato da uno squalo a Sydney, ferite gravissime alle gambe: “È in condizioni critiche”
Un bambino di 12 anni è stato vittima di un attacco di squalo a Nielsen Park, est di Sydney. Le ferite alle gambe sono gravi e il ragazzo è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale. La situazione resta critica, e le autorità stanno monitorando l’incidente per valutare eventuali misure di sicurezza nell’area.
Perché le critiche di Netanyahu al governo australiano dopo l’attacco a Bondi Beach sono pericolose
Le recenti critiche di Netanyahu al governo australiano in seguito all’attacco a Bondi Beach sollevano preoccupazioni sulla loro potenziale influenza e conseguenze. Questo articolo analizza i motivi per cui tali dichiarazioni possono rappresentare un rischio, evidenziando le implicazioni geopolitiche e diplomatiche di un confronto che va oltre i confini nazionali.
