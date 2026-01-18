Sporting Lisbona-Paris Saint Germain Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Francesi corsari al Josè Alvalade?

Analisi e aggiornamenti sulla sfida di Champions League tra Sporting Lisbona e Paris Saint Germain, in programma il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici per un confronto tra due squadre con storie diverse in questa stagione. Il PSG, in buona forma, cerca conferme in trasferta contro lo Sporting, che punta a sfruttare il fattore casalingo.

La stagione del Paris Saint Germain è finora estremamente positiva: a parte l’incidente di percorso in coppa di Francia, con l’eliminazione a sorpresa nel derby stregato col Paris Fc, i ragazzi di Luis Enrique hanno già vinto supercoppa europea, supercoppa di Francia, e coppa intercontinentale. Stanno inoltre disputando una splendida Champions League, dove hanno ampie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Paris Saint Germain (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Francesi corsari al Josè Alvalade? Sporting Lisbona-Paris Saint Germain (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Francesi corsari al Josè Alvalade?Analisi e aggiornamenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00. Sporting Lisbona-Paris Saint Germain (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani cercano l’impresaAnalisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sporting Lisbona - Casa Pia in Diretta Streaming | DAZN IT; Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; De mauvaise foi: una commedia con Pascal Demolon e Philippe Duquesne; My Skills | Khéphren Thuram Streaming | DAZN IT. Formazioni Sporting Lisbona - Paris Saint-GermainChampions 2025/2026, Fase a gironi. Le ultime notizie sulla partita Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Pronostico Sporting Lisbona vs Paris Saint-Germain – 20 Gennaio 2026Allo Stadio José Alvalade va in scena il duello tra Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain, valido per la UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è fissato ... news-sports.it Il Valencia sta vivendo una situazione difficile a livello di classifica e a livello economico e in queste ultime settimane Javi Guerra è stato avvicinato soprattutto da Sporting Lisbona e Porto. Però vi dico che Javi Guerra resta nel mirino di alcuni club italiani @Ma x.com LA DIFFICILE RINCORSA DELLO SPORTING Lo Sporting Lisbona ha vinto 3-0 l’anticipo del venerdì sul Casa Pià, trascinato dal gioiello Geny Catamo autore di una doppietta È stata anche la serata di Daniel Braganca, di ritorno dopo un lungo infortunio e au - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.