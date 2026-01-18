Sporting Lisbona-Paris Saint Germain Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I lusitani cercano l’impresa

Analisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa occasione, si esaminano formazioni, quote e pronostici, con i lusitani determinati a ottenere un risultato importante contro un PSG in crescita. La stagione del club parigino, nonostante alcune battute d’arresto, si presenta solida, con trofei internazionali già conquistati e obiettivi elevati.

La stagione del Paris Saint Germain è finora estremamente positiva: a parte l'incidente di percorso in coppa di Francia, con l'eliminazione a sorpresa nel derby stregato col Paris Fc, i ragazzi di Luis Enrique hanno già vinto supercoppa europea, supercoppa di Francia, e coppa intercontinentale. Stanno inoltre disputando una splendida Champions League, dove hanno ampie.

Il 8 gennaio 2026 alle ore 19:00 si disputa il Trophee des champions a Kuwait City, in Francia. In campo il Paris Saint Germain di Luis Enrique e il Marsiglia di De Zerbi, per assegnare il primo trofeo della stagione. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per questa importante sfida tra due tra le principali squadre francesi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Valencia sta vivendo una situazione difficile a livello di classifica e a livello economico e in queste ultime settimane Javi Guerra è stato avvicinato soprattutto da Sporting Lisbona e Porto. Però vi dico che Javi Guerra resta nel mirino di alcuni club italiani @Ma x.com LA DIFFICILE RINCORSA DELLO SPORTING Lo Sporting Lisbona ha vinto 3-0 l’anticipo del venerdì sul Casa Pià, trascinato dal gioiello Geny Catamo autore di una doppietta È stata anche la serata di Daniel Braganca, di ritorno dopo un lungo infortunio e au - facebook.com facebook

