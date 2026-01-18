Sporting Lisbona-Paris Saint Germain Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Francesi corsari al Josè Alvalade?
Analisi e aggiornamenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici per questa sfida di Champions League. La squadra francese, reduce da un inizio di stagione positivo, cerca conferme in trasferta contro un avversario determinato. Una partita che promette equilibrio e interessanti spunti tattici, in un contesto internazionale di grande rilievo.
La stagione del Paris Saint Germain è finora estremamente positiva: a parte l’incidente di percorso in coppa di Francia, con l’eliminazione a sorpresa nel derby stregato col Paris Fc, i ragazzi di Luis Enrique hanno già vinto supercoppa europea, supercoppa di Francia, e coppa intercontinentale. Stanno inoltre disputando una splendida Champions League, dove hanno ampie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sporting Lisbona-Paris Saint Germain (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani cercano l’impresaAnalisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.
Pronostico Sporting Lisbona vs Paris Saint-Germain – 20 Gennaio 2026 - Allo Stadio José Alvalade va in scena il duello tra Sporting Lisbona e Paris Saint- news-sports.it
Il Valencia sta vivendo una situazione difficile a livello di classifica e a livello economico e in queste ultime settimane Javi Guerra è stato avvicinato soprattutto da Sporting Lisbona e Porto. Però vi dico che Javi Guerra resta nel mirino di alcuni club italiani @Ma x.com
LA DIFFICILE RINCORSA DELLO SPORTING Lo Sporting Lisbona ha vinto 3-0 l’anticipo del venerdì sul Casa Pià, trascinato dal gioiello Geny Catamo autore di una doppietta È stata anche la serata di Daniel Braganca, di ritorno dopo un lungo infortunio e au - facebook.com facebook
