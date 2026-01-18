L’assessore Alessandro Onorato ha partecipato alla partenza della 27ª edizione della Corsa di Miguel, una delle iniziative più significative nel panorama sportivo romano. Questa manifestazione rappresenta un momento importante di integrazione e solidarietà, promuovendo valori di inclusione attraverso lo sport. La partecipazione di istituzioni come Roma Capitale sottolinea l’impegno per sostenere eventi che uniscono comunità e promuovono uno stile di vita attivo e consapevole.

L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha preso parte alla partenza della 27ma edizione della Corsa di Miguel. “Sono particolarmente felice di aver partecipato a questa 27ª edizione della Corsa di Miguel, un evento che coinvolge tanti bambini, ragazzi e famiglie. È davvero incoraggiante vedere che il numero degli iscritti continua a crescere di anno in anno: oggi superiamo i 15 mila partecipanti”, ha dichiarato Onorato. “Sono un grande fan di questa manifestazione, in quanto rappresenta una delle più belle e significative che si tengono a Roma e in tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sport. Onorato: Corsa di Miguel una delle iniziative piu’ belle e significative

La città più economica in vivere in Italia è anche una delle più belle (e c’è il sole tutto l’anno)

Tra le città italiane più economiche in cui vivere, questa si distingue per il suo basso costo di vita sociale e culturale, offrendo un ambiente accessibile e di qualità. Con il sole che splende tutto l’anno, rappresenta una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla bellezza urbana. Secondo un’indagine internazionale, si posiziona al quinto posto nel mondo tra le città più economiche, confermando la sua attrattiva come meta abitativa.

Leggi anche: Difesa e tenuta mentale: i segreti di una delle più belle Italrugby della storia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ho appreso dall'Assessore allo sport di Roma Alessandro Onorato, che il Comune di Roma, dopo 25 anni e milioni di debiti, ha ripreso le chiavi dell'impianto Comunale dell'Ippodromo di Capannelle, che verrà affidato per un anno, alla società Marsicana, la st - facebook.com facebook

Senza scuse neanche la vicenda dei tedofori sinceramente: campioni che hanno dedicato la vita allo sport e onorato l’Italia come Ghedina e Piller Cottrer che guardano in tv la fiamma olimpica in mano agli influencer (che vanno benissimo ma ci dovrebbero e x.com