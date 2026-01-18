Sport in tv oggi domenica 18 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco il programma completo degli eventi sportivi in tv e streaming di domenica 18 gennaio. Tra sport invernali, tennis e calcio, sono previste diverse discipline e orari di visione. Scopri come seguire gli incontri e le competizioni oggi, scegliendo tra le varie piattaforme disponibili, per rimanere aggiornato sugli appuntamenti più importanti della giornata.

Oggi, domenica 18 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, che oggi però non sarà al via del superG femminile di Tarvisio, con 923 punti: l’atleta meglio piazzata tra quelle in gara sarà la statunitense Lindsey Vonn, terza con 510, mentre Sofia Goggia è 7a con 466. 🔗 Leggi su Oasport.it

