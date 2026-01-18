Sport in tv oggi domenica 18 gennaio | orari e programma Come vedere gli eventi in streaming

Ecco l’elenco degli eventi sportivi in programma oggi, domenica 18 gennaio, visibili in tv e streaming. Tra le discipline presenti ci sono sport invernali, tennis agli Australian Open e calcio di Serie A. Per seguire gli appuntamenti, è possibile consultare orari e canali di trasmissione, assicurando così una visione completa e aggiornata delle competizioni del giorno.

Oggi, domenica 18 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, che oggi però non sarà al via del superG femminile di Tarvisio, con 923 punti: l’atleta meglio piazzata tra quelle in gara sarà la statunitense Lindsey Vonn, terza con 510, mentre Sofia Goggia è 7a con 466. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 18 gennaio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (domenica 18 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (domenica 4 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sport in tv oggi (domenica 11 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; A che ora gli sport invernali oggi: programma 11 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 20^ giornata; Sport in tv oggi (domenica 18 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (domenica 11 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli ... oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 11 gennaio: serie A, B, C, Super G donne e slalom maschile - Tutta la diretta sportiva di oggi: calcio, tennis, pallavolo, sci alpino e molto altro in chiaro e pay TV ... sport.virgilio.it

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 4 gennaio 2026: serie A, coppa d'Africa, Slalom donne - Tutto lo sport in diretta TV: calcio, tennis, pallavolo e tanto altro per una giornata ricca di emozioni ... sport.virgilio.it

Nuvola Tv. . SANCHEZ: OGGI SI E' SCRITTA UNA GRANDE PAGINA DI SPORT - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.