Sport | a Roma la Corsa di Miguel con 15 mila partecipanti Gualtieri evento straordinario

Quest’anno, anche in questa edizione, si svolge a Roma la “Corsa di Miguel”, una manifestazione podistica che prevede una competizione di 10 chilometri, sia per atleti professionisti che per appassionati, organizzata dal Club Atletico Centrale in onore di Miguel Sanchez, un maratoneta e poeta argentino scomparso, noto come desaparecido. Al via, che si tiene presso il suggestivo Ponte Milvio, si sono presentati circa 15 mila partecipanti: i corridori affronteranno un tracciato che si sviluppa per 5 chilometri, per poi concludere la gara all’interno dello Stadio Olimpico. Questa mattina, in occasione della 27ma edizione della Corsa, ha presenziato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Corsa di Miguel 2026, tutto pronto per la gara del 18 gennaio: previsti oltre 14 mila runner al via

La Corsa di Miguel 2026 si terrà il 18 gennaio a Roma, con oltre 14.000 partecipanti attesi nelle tre gare previste: 10 km, 3 km della Strantirazzismo e i 5 km “Generazione Miguel”. Gli organizzatori lavorano per garantire un evento coinvolgente e ben strutturato, confermando l’importanza di questa tradizione sportiva e sociale. Una giornata dedicata alla solidarietà e alla promozione dei valori di inclusione e rispetto.

