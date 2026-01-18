Spire di Maria Pia Nocerino sarà presentato ai Giovedì del LORI’ a Cava

Giovedì 22 gennaio alle ore 19, presso il Bar Lorì’ a Cava de’ Tirreni, si terrà la presentazione del libro “Spire” di Maria Pia Nocerino. L’evento, inserito nella rassegna “I Giovedì del LORI’”, offre l’occasione di approfondire il lavoro dell’autrice e conoscere più da vicino la sua ultima pubblicazione. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati, in un contesto dedicato alla cultura e alla letteratura.

Sarà Maria Pia Nocerino, la scrittrice che presenterà il suo libro “Spire”, giovedì 22 gennaio alle ore 19,nell’ambito della rassegna culturale “I Giovedì del LORI’”, presso il Bar Lorì’, Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni. Una storia che intreccia dolcezza e ferite, dove l’amore diventa un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Cava, Gaetanina Longobardi agli “Aperi…Libri” del Lorì Leggi anche: Giuseppe Gargano agli “Aperi….Libri” del Lorì a Cava de’ Tirreni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Rainer Maria Rilke - LES ROSES XXIII Rosa venuta tardi, nella notte dolente dove ti afferra la luce delle stelle, conosci la gioia che dolcemente dona l’estate alle tue sorelle Per giorni e giorni ti vedo esitare nella guaina chiusa troppo forte. A ritroso, nas - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.