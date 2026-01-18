A partire dal 2026, Poste Italiane ha iniziato a inviare email ai titolari di SPID, annunciando l’introduzione di un costo annuale per il mantenimento dell’identità digitale. Questa novità ha generato attenzione tra gli utenti, che si sono interrogati sulle modalità di ricezione e gestione di queste comunicazioni ufficiali. Di seguito, approfondiamo cosa succede dal momento della ricezione del messaggio e quali sono i passaggi successivi.

Il 2026 si è aperto con una novità che ha colto di sorpresa milioni di italiani. Chi possiede uno Spid con Poste Italiane ha iniziato a ricevere le prime comunicazioni ufficiali riguardanti l’introduzione del pagamento annuale per mantenere attiva la propria identità digitale. Non si tratta più di speculazioni o annunci vaghi: le email sono partite davvero, e contengono indicazioni precise su tempi, costi e modalità di pagamento. La comunicazione arriva direttamente da Poste Italiane e si apre con un messaggio personalizzato che riporta nome e cognome del destinatario. Il testo fa riferimento a una modifica unilaterale delle condizioni generali del servizio PosteID abilitato a Spid, comunicata il primo gennaio 2026 sul sito ufficiale di Poste. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spid a pagamento, sono partite le mail da Poste Italiane: cosa succede dal momento della ricezione del messaggio

Leggi anche: Spid di Poste Italiane diventa a pagamento dal 2026: cosa cambia per gli utenti

Leggi anche: Spid di Poste Italiane a pagamento: quali sono le alternative gratis che ti salvano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spid a pagamento, sono partite le mail da Poste Italiane: cosa succede dal momento della ricezione del messaggio; SPID Poste, arrivano le prime mail di pagamento; Poste Italiane introduce il canone SPID: chi paga, chi è esente e come funziona; Rottamazione quinquies, stralcio delle sanzioni e piano di 9 anni (54 rate): la guida completa.

Beffa Spid Poste, da gennaio il servizio è a pagamento: quanto costa (e chi non deve pagarlo) - Per l'identità digitale, il Governo punta a rafforzare la Carta d'identità elettronica (Cie): è gratuita è più ... avvenire.it