Giovedì 29 gennaio, al Teatro Verdi, si svolgerà un evento speciale nell’ambito di 'Splendida d’Italia', celebrando anche i 30 anni di carriera del sosia di Vasco Rossi. La serata prevederà uno spettacolo doppio, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento di qualità in un contesto sobrio e rispettoso. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti della musica dal vivo.

Spettacolo assicurato al Verdi, tappa di 'Splendida d'Italia' e si celebrano i 30 anni di carriera del sosia di Vasco

Spettacolo assicurato al Verdi, tappa di 'Splendida d'Italia' e si celebrano i 30 anni di carriera del sosia di Vasco - Si svolgerà sia la seconda selezione del tour invernale Emilia Romagna di "Splendida d'Italia", con la sfilata delle ragazze e gli interventi relativi alla sensibilizzazione verso il tema del femminic ... cesenatoday.it