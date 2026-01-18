Ogni anno vengono spesi circa 765 milioni di euro per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Con una media di 120 euro al giorno per ciascuno, destinati alle cooperative che gestiscono oltre 17.000 ragazzi, si potrebbe invece investire in progetti di integrazione e inclusione, offrendo loro opportunità di crescita e inserimento sociale. Un’analisi che invita a riflettere sull’efficacia delle risorse attualmente impiegate.

Con i 120 euro al giorno che diamo alle coop per gestire oltre 17.000 minori stranieri, potremmo davvero fare integrazione. Eppure, la maggior parte di loro (che spesso mentono sull’età) finisce a delinquere. Sono 17.504 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, sono quasi tutti maschi e il 74% di loro ha più di 16 anni. Sono arrivati da soli e illegalmente nel nostro Paese, certamente hanno un passato non facile, ma ora che sono parcheggiati nelle strutture di accoglienza gestite dalle solite cooperative, a tutto sembrano pensare fuorché a costruirsi un futuro onesto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spendiamo 765 milioni all’anno per allevare i maranza del futuro

