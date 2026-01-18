A Tilburg, l’Italia conquista due medaglie negli short track: argento per Luca Spechenhauser e bronzo per Thomas Nadalini nei 1000 metri. La finale è stata intensa, ma ha visto anche la caduta di Pietro Sighel, che stava lottando per le prime posizioni. Con queste nuove vittorie, il team italiano raggiunge sette medaglie agli Europei, confermando il buon rendimento in questa disciplina.

Diventano sette le medaglia per l’Italia agli Europei di short track a Tilburg. Ad aggiungersi al bottino sono l’argento di Luca Spechenhauser ed il bronzo di Thomas Nadalini in una finale dei 1000 metri decisamente scoppiettante e che purtroppo ha visto anche la caduta di Pietro Sighel, quando era in piena lotta per le posizioni di vertice. A trionfare è stato l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha preso subito il comando della finale e non lo ha più lasciato. Essere davanti a tutti lo ha anche portato ad evitare ogni possibile coinvolgimento nei tanti contatti che ci sono stati alle sue spalle. Proprio da uno di questi contatti è arrivata la caduta di Pietro Sighel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Spechenahuser e Nadalini sul podio europeo nei 1000 metri. Sighel buttato a terra

Leggi anche: Short track, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sul podio nei 1500 metri a Danzica! Vince Dandjinou

Leggi anche: Short track, Nadalini e Sighel insieme sul podio dei 1500 metri. Staffetta femminile vicina alla top-3