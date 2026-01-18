Spaventoso fuori strada | vola per 6 metri abbatte albero e colonnina del gas | è grave

🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato questa sera nella provincia di Arezzo, dove un veicolo è uscito fuori strada, volando per circa 6 metri. L’impatto ha causato l’abbattimento di un albero e di una colonnina del gas. Un uomo è rimasto gravemente ferito e si trova sotto cure mediche. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Grave incidente stradale questa sera in provincia di Arezzo. Un veicolo è uscito fuori strada e un uomo è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato alle 19 circa a Castiglion Fiorentino, in via della Foce.L'albero sradicato e la colonnina distruttaSi è trattato di un incidente.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

