Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è attualmente sotto interrogatorio presso la caserma dei carabinieri di Anguillara, nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della donna. L’uomo è indagato per omicidio, mentre le autorità proseguono le attività investigative per chiarire la vicenda. La situazione rimane sotto attenzione, con le forze dell’ordine impegnate a raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Dopo il ritrovamento di un cadavere nella sede dell'azienda dell'uomo, audizione in caserma per Claudio Carlomagno nell’inchiesta sulla scomparsa della 41enne. Le indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia Claudio Carlomagno, l’uomo indagato per omicidio in relazione alla scomparsa della moglie Federica Torzullo, si trova nella caserma dei carabinieri di Anguillara, dove è in corso l’audizione da parte degli investigatori. Poco prima, nella sede dell’azienda riconducibile all’uomo, è stato rinvenuto un cadavere che potrebbe essere quello della donna. Il corpo non è stato ancora ufficialmente identificato, ma secondo gli inquirenti i dubbi sarebbero limitati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sparizione ad Anguillara, interrogato il marito di Federica Torzullo: è indagato per omicidio

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: le telecamere, la separazione imminente, cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e le recenti comunicazioni tra i due, mentre si avvicina una separazione ufficiale. La vicenda resta sotto stretto riserbo, con le indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

«Il cadavere, non ancora identificato, sarebbe stato trovato nell'azienda dell'imprenditore 44enne in via Comunale di San Francesco ad Anguillara. » Le ricerche sulla sparizione di Federica Torzullo, 41 anni, originaria di Anguillara Sabazia, stanno prendendo - facebook.com facebook

POTREBBE AVVICINARSI A UN PUNTO DI SVOLTA L’INDAGINE SULLA SPARIZIONE DI FEDERICA TORZULLO, LA 41.. x.com