Spari a Napolidue giovani feriti gravi

12.00 Due persone ferite, un 21enne e uno di 19 anni sono in rianimazione a Napoli. Colpiti da proiettili in vico Lammatari nel rione Sanità. Erano insieme su uno scooter. Il più giovane è in pericolo di vita: il proiettile lo ha colpito al petto e ha trapassato un polmone. L'altro è stato colpito a un braccio. Indaga la polizia di Stato, dopo che agenti delle volanti sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dov'erano stati trasportati i due giovani. Forse una vendetta da parte di "rivali".Non si esclude nulla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan

