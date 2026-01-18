Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene | in studio cala il gelo

Dopo la partita tra Cagliari e Juventus, Luciano Spalletti risponde in diretta al commento di Hernanes sulla qualità della rosa bianconera. L'intervento del tecnico toscano ha suscitato attenzione, evidenziando un momento di confronto tra le due parti. Questa replica rappresenta un punto di riflessione sulle percezioni e le valutazioni relative alle forze in campo, offrendo uno sguardo sulla dinamica tra allenatore e analisti nel contesto del calcio italiano.

La Juventus perde a Cagliari nonostante una gara dominata, ma il vero momento chiave arriva nel post partita: Luciano Spalletti replica in diretta al commento di Hernanes sul valore della rosa bianconera. Il botta e risposta improvviso gela lo studio DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo.

