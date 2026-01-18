Spalletti è un fallito rivelazione choc dopo Cagliari-Juve | è bufera

Dopo la partita tra Cagliari e Juventus, è emersa una dichiarazione che ha suscitato grande attenzione: “Spalletti è un fallito”. Questa affermazione, annunciata al termine dell’incontro, ha generato una discussione tra tifosi e commentatori. Di seguito, vengono analizzati i dettagli della partita e le reazioni legate a questa rivelazione, che ha acceso un dibattito nel mondo del calcio italiano.

Annuncio sconcertante al termine dell’anticipo di ieri sera di Serie A tra Cagliari e Juventus: ecco cos’è successo.  Nonostante il 78% di possesso palla e un dominio costante dal primo all’ultimo minuto, la Juve cade sul campo del Cagliari nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A: finisce 1-0 grazie alla splendida rete di Mazzitelli. Un colpo durissimo per le ambizioni dei bianconeri, che attraversavano un buonissimo momento di forma e che nel prossimo weekend ospiteranno il Napoli di Antonio Conte. Ora la Roma, impegnata oggi, sul campo del Torino, può allungare in ottica quarto posto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

