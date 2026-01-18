Dopo la sconfitta della Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha commentato l’andamento della partita, sottolineando l’importanza di qualità e furbizia oltre al semplice controllo del gioco. La sua analisi si concentra sugli aspetti tecnici e tattici, evidenziando che il successo richiede più di una mera gestione del possesso palla. Un’osservazione che invita a riflettere sulle strategie da adottare per migliorare le prestazioni della squadra.

La Juventus esce sconfitta dall’Unipol Domus e Luciano Spalletti sceglie la via dell’analisi, più che della recriminazione. È la seconda sconfitta stagionale della sua gestione, dopo quella di Napoli a dicembre, un passo falso che pesa nella corsa alla Champions League e allarga ulteriormente il divario dall’ Inter, ora distante dieci punti. Il tecnico non nasconde l’amarezza, ma invita a leggere la partita oltre il risultato. La Juventus ha controllato ritmo e possesso, concedendo pochissimo, ma è stata punita da un singolo episodio. Tanto è bastato per tornare a casa a mani vuote. «Non meritavamo di perdere, ma potevamo evitarlo». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti dopo Cagliari-Juve: «Non basta comandare, servono furbizia e qualità individuale»

Leggi anche: “Spalletti è un fallito”, rivelazione choc dopo Cagliari-Juve: è bufera

Leggi anche: Spalletti Juve, il nuovo corso passa da nuove regole: più serietà, meno cuffie e Playstation. Sarà Luciano a comandare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spalletti: Doveva andare così, Conceiçao e Zhegrova poco lucidi. E quella punizione che gli abbiamo concesso...; Cagliari-Juventus, Spalletti: Dobbiamo essere più cattivi, è inutile piangere. VIDEO; Cagliari-Juventus 1-0, Spalletti: Certe partite vanno così, ma noi non siamo stati abbastanza cattivi; Le critiche di Spalletti dopo Cagliari-Juventus: Conceiçao mediano, Zhegrova uguale e 10 persone si sono buttate per terra.

“Spalletti è un fallito”, rivelazione choc dopo Cagliari-Juve: è bufera - Annuncio sconcertante al termine dell'anticipo di ieri sera di Serie A tra Cagliari e Juventus: ecco cos'è successo ... calciomercato.it

Spalletti chiede di anticipare, non di reagire - Juventus, Spalletti dopo il ko di Cagliari: «Serve più furbizia e qualità nelle giocate individuali» Luciano Spalletti analizza la sconfitta della Juventus contro ... tuttojuve.com