**Spagna | scontro fra 2 treni alta velocità nel sud possibili vittime**

Nella regione di Córdoba, in Spagna, due treni ad alta velocità sono rimasti coinvolti in un incidente a Adamuz. L'evento, avvenuto nel pomeriggio, ha causato feriti e si stanno ancora valutando le eventuali vittime. La Guardia Civil sta intervenendo per gestire la situazione e fornire aggiornamenti ufficiali.

Madrid, 18 gen. (Adnkronos) - Il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz (Cordoba) questo pomeriggio ha provocato diversi feriti e possibili vittime, secondo la Guardia Civil. Sebbene le prime notizie suggeriscano che potrebbero esserci due morti, le stesse fonti invitano alla cautela fino a quando non verrà confermata la notizia. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e stanno aiutando a salvare i passeggeri intrappolati. Circa 300 persone erano a bordo dei treni. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha segnalato il deragliamento di un treno Iryo partito da Malaga alle 18,40 e diretto alla stazione di Puerta de Atocha a Madrid.

