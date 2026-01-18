Spagna | Guardia Civil ' almeno 5 i morti nello scontro fra i treni'

L’incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna ha causato almeno cinque vittime, secondo la Guardia Civil. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro tra i treni, il cui bilancio si è purtroppo aggravato nel corso delle ultime ore. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Madrid, 18 gen. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dei morti nell'incidente ferroviario nel sud della Spagna. Lo scontro fra due treni ad alta velocità ad Adamuz (Cordova) questo pomeriggio ha causato almeno 5 vittime, secondo fonti della Guardia Civil.

**Spagna: scontro fra treni alta velocità, almeno 2 morti e molti feriti**

Lo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto ad Adamuz, Cordova, ha provocato almeno due vittime e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo treni di un servizio ferroviario ad alta velocità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

Scontro fra due treni in Andalusia, almeno 5 morti e passeggeri intrappolati: un convoglio è deragliato e ha colpito l'altro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nella località di Adamuz (Cordova), dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. Al momento si registrano almeno cinque vittime e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati tra i rottami. Le autorità stanno intervenendo per soccorsi e verificare le cause dell'incidente.

