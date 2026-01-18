Spagna deragliano due treni vicino Cordova | due vittime e feriti

Due treni sono deragliati vicino a Córdoba, in Spagna, causando due vittime e alcuni feriti. L’incidente si è verificato mentre i treni si dirigevano verso la stazione di Madrid Puerta de Atocha. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Le operazioni di soccorso sono in corso, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Tragedia in Spagna. Due morti e alcuni feriti per il deragliamento di due treni che erano diretti alla stazione di Madrid Puerta de Atocha. La circolazione dell'alta velocità fra l'Andalusia e Madrid è interrotta. Secondo quanto riferito dall'amministratore di infrastrutture ferroviarie (Adif) sui canali internet, l'incidente si è verificato nel pomeriggio quanto un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente. L'invasione del binario ha causato il deragliamento di un secondo convoglio che stava transitando nello stesso punto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

