Spagna deragliano due treni vicino Cordova | 5 vittime e feriti Alta Velocità bloccata tra Madrid e Andalusia

Due treni dell’alta velocità sono deragliati nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L’incidente ha causato cinque vittime e diversi feriti, mentre la circolazione tra Madrid e l’Andalusia è attualmente sospesa. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Due treni dell’alta velocità sono deragliati in Spagna, vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova. Ne ha dato notizia la società che amministra le infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif. I servizi di emergenza della Regione Andalusia hanno scritto su X che ci sono feriti. La radio tv pubblica spagnola Rtve ha riportato, citando fonti della Guardia Civile, che nell’incidente ferroviario sono morte cinque persone. “Il treno LD AV 6189 di Iryo, da Malaga a Puerta de Atocha, è deragliato presso il binario di raccordo 1 di Adamuz, invadendo il binario adiacente. Anche il treno LD AV 2384 da Puerta de Atocha a Huelva, che viaggiava sul binario adiacente, è deragliato”, ha riferito Adif in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

