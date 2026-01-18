Spagna deragliano due treni | morti e feriti

Un incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Adamuz, in provincia di Cordova. Due treni ad alta velocità sono deragliati, provocando vittime e feriti tra i passeggeri. La dinamica dell’incidente è sotto indagine, e le autorità stanno intervenendo per garantire soccorsi e accertamenti. La comunità locale si trova ora a fare i conti con le conseguenze di questo grave episodio.

Un grave incidente ferroviario ha sconvolto l’ Andalusia: due treni ad alta velocità sono deragliati all’altezza della località di Adamuz, in provincia di Cordova, causando vittime e feriti. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Efe, che cita fonti della Guardia Civil. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha provocato almeno due morti e numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Il deragliamento e l’impatto tra i convogli. Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha confermato che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo il binario opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

