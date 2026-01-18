Spagna deragliano due treni in Andalusia | morti e feriti

Due treni ad alta velocità sono deragliati ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, ha causato alcuni feriti e si stanno ancora valutando eventuali vittime. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e per le operazioni di soccorso. L’evento ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza dei trasporti nella regione.

