Spagna deragliano 2 treni in Andalusia | ci sono morti e feriti
Due treni dell'alta velocità sono deragliati in Andalusia, vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova. L'incidente ha causato vittime e feriti, ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dell'incidente. La sicurezza dei trasporti rimane una priorità nei servizi ferroviari nazionali.
Due treni dell'alta velocità deragliati in Spagna, vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova. Alcune persone sono rimaste intrappolate tra i rottami. 🔗 Leggi su Fanpage.it
