Spagna deragliano 2 treni in Andalusia | ci sono morti e feriti

Due treni dell'alta velocità sono deragliati in Andalusia, vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova. L'incidente ha causato vittime e feriti, ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dell'incidente. La sicurezza dei trasporti rimane una priorità nei servizi ferroviari nazionali.

