Sottomarinogiallo la festa di chiusura

Sottomarinogiallo, la festa di chiusura, ha visto la partecipazione di molte persone provenienti da tutta la Romagna. L’evento ha segnato il cambio di gestione dell’osteria, dopo 23 anni di attività condotta da Alessandro Foschi e Monica Dalmo. Un momento di riflessione e saluto, che ha coinvolto la comunità locale e clienti affezionati, per un passaggio di testimone nel rispetto della tradizione.

Centinaia di persone sono arrivate da ogni parte della Romagna all’osteria Sottomarinogiallo a Savignano per il cambio di gestione dopo 23 anni di guida di Alessandro Foschi e sua moglie Monica Dalmo. Fra i tanti sono arrivati anche la vicesindaca Stefania Morara, l’assessora Francesca Castagnoli, il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni e la direzione della Cna Est Romagna con il presidente Davide Caprili che ha consegnato una targa ricordo. Alessandro Foschi dalla nascita è stato un accanito fan dei Beatles, tanto che ha chiamato la sua osteria ’Sottomarinogiallo’, in omaggio alla canzone ’Yellow Submarine’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sottomarinogiallo, la festa di chiusura Leggi anche: Il Sottomarinogiallo cambia gestione Leggi anche: Festa di chiusura della campagna elettorale per Trevisi e La Paglia: presente anche Pif Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sottomarinogiallo, la festa di chiusura. Morrissey ha preso la solitudine e l'ha resa la cosa più affascinante del mondo. Con gli Smiths ha dato una casa a tutti quelli che si sentivano fuori posto, a quelli che preferivano la compagnia di un libro al rumore vuoto di una festa. Non ha mai cercato di esse - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.