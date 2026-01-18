Sosta selvaggia e bidoni in bella mostra | il degrado a Casertavecchia segnalato dai turisti

I turisti segnalano un crescente degrado a Casertavecchia, con sosta selvaggia e bidoni abbandonati visibili nel centro storico. La presenza di rifiuti e spazi trascurati compromette l’aspetto e l’atmosfera di questo antico borgo, richiedendo interventi per preservarne il patrimonio e migliorare la vivibilità.

Mancava solo il bidone con il fuoco a fare da cornice a un degrado sempre più imperante nell’antico borgo di Casertavecchia. Tra bidoni dei rifiuti esposti in bella vista all’ingresso, proprio accanto alla torre, auto parcheggiate nella piazza del Duomo e pannelli inchiodati alle mura storiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it Brogi: "Degrado segnalato dai cittadini"

All'inizio del nuovo anno, il capogruppo di 'Noi Moderati' in consiglio comunale, Daniele Brogi, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardanti situazioni di degrado nel territorio. Queste segnalazioni evidenziano la presenza di problematiche che richiedono attenzione e interventi da parte delle autorità competenti per migliorare la qualità del contesto urbano. Cascata delle Marmore, grandi progetti futuri ma viene segnalato il degrado: "Tanti disservizi, pessimo biglietto da visita per i tanti turisti"

Con l’arrivo della stagione turistica primaverile, il Circolo del Partito Democratico di Marmore esprime preoccupazione per lo stato di degrado del Parco Campacci e dell’accesso al Belvedere superiore della Cascata delle Marmore. Nonostante i progetti futuri, attualmente si registrano disservizi che rappresentano un’immagine negativa per i visitatori e il territorio, evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare le condizioni e valorizzare questa importante attrazione turistica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tra clacson e preghiere: a Roma il traffico lo dirige una suora. Orario di punta. Caos, clacson impazziti, un autobus bloccato dalla sosta selvaggia e nessun vigile all’orizzonte. Sembra l’inizio di una commedia all’italiana, invece è tutto vero. All’incrocio tr - facebook.com facebook Più poteri agli ausiliari: Roma contro la sosta selvaggia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.