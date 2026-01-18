Sos casa gli ingegneri | Queste nuove regole bloccano i progetti e vanificano il lavoro

Sos Casa segnala che le nuove normative stanno rallentando i progetti edilizi, mettendo a rischio il lavoro degli ingegneri. Andrea Gnudi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, sottolinea che le regole attuali compromettono lo sviluppo delle attività professionali, mentre il Comune afferma di aver coinvolto adeguatamente le parti. La questione evidenzia una possibile divergenza tra percezione e realtà nell’applicazione delle norme urbanistiche.

Andrea Gnudi, presidente dell’ Ordine degli Ingegneri, il Comune dice che non c’è stato uno scarso coinvolgimento. "Da luglio 2024 a novembre 2025 il tavolo tecnico non è mai stato convocato. Non ci sono state interlocuzioni". E nemmeno un dialogo? "C’è differenza tra coinvolgere e informare. Coinvolgere significa parlare, accettare una risposta, avere un confronto. Informare vuol dire che io presento una decisione già presa". C’è anche un tema di tempi? "La convocazione è arrivata a novembre inoltrato, proponendo una tempistica esageratamente breve, che non ha permesso di formulare osservazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

