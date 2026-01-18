Sorpresi a rubare a bordo di tre auto parcheggiate a Torino Lingotto | arrestate due donne denunciato un ragazzo

A Torino Lingotto, due donne di 29 e 38 anni sono state arrestate e un minorenne denunciato dopo aver tentato di rubare su tre auto parcheggiate in via Pio VII. L'intervento della polizia di Stato del commissariato Mirafiori ha portato all'identificazione e alle misure di legge nei confronti degli autori di questi tentativi di furto, contribuendo alla sicurezza della zona.

