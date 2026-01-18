Sorpresi a rubare a bordo di tre auto parcheggiate a Torino Lingotto | arrestate due donne denunciato un ragazzo
A Torino Lingotto, due donne di 29 e 38 anni sono state arrestate e un minorenne denunciato dopo aver tentato di rubare su tre auto parcheggiate in via Pio VII. L'intervento della polizia di Stato del commissariato Mirafiori ha portato all'identificazione e alle misure di legge nei confronti degli autori di questi tentativi di furto, contribuendo alla sicurezza della zona.
Due italiane di 29 e 38 anni sono state arrestate dagli agenti del commissariato Mirafiori della polizia di Stato a metà gennaio 2026, che hanno anche denunciato un ragazzino minorenne, per una avere tentato di rubare su tre auto parcheggiate in via Pio VII a metà gennaio 2026. Una delle due, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Ragazzo danneggia 13 auto parcheggiate per strada a Milano: era appena stato denunciato per furto
Leggi anche: Sorpresi a bordo di un'auto rubata: tre foggiani finiscono nei guai a Gubbio
Ravenna, sorpresi a rubare al supermercato: un arresto e una denuncia - facebook.com facebook
Tentano di rubare in casa: sorpresi e arrestati dai Carabinieri - Il Giunco x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.