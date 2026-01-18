Sora studente accoltellato davanti al liceo per uno sguardo | denunciato 17enne

Un giovane di 17 anni di Isola del Liri è stato denunciato dai carabinieri di Sora per aver ferito al collo un coetaneo davanti a un liceo. L'episodio, avvenuto a seguito di un episodio di natura verbale, è stato ricostruito grazie alle testimonianze e al riconoscimento della vittima. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell'aggressione e le eventuali responsabilità.

I carabinieri hanno denunciato un 17enne di Isola del Liri: è accusato di avere ferito al collo un coetaneo a Sora, è stato riconosciuto da vittima e testimoni.

Violenza davanti scuola a Sora: 17enne accoltellato, è caccia all'aggressore - Studente accoltellato a Sora, in provincia di Frosinone: 17enne ferito al collo davanti al liceo, carabinieri al lavoro per identificare l’aggressore. notizie.it

Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all'aggressore - Non si tratterebbe di una lite tra compagni, il 17enne non conosceva chi lo ha aggredito ... adnkronos.com

Dopo La Spezia, un altro grave episodio è accaduto a #Sora, nel Frusinate. Uno studente è stato ferito con un coltello fuori dal liceo. A colpirlo sarebbe stato un coetaneo. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com facebook

Si concentrano su un minorenne di Sora le indagini sull'aggressione avvenuta davanti al liceo artistico Antonio Valente della città nel Frusinate, dove uno studente è stato aggredito, minacciato con un coltello e poi ferito alla gola. #ANSA x.com

