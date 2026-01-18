Sono atleta della f**a Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori | battuta incompatibile con i valori olimpici

La Fondazione ha rimosso Massimo Boldi dalla lista dei tedofori per motivi di incompatibilità con i valori olimpici. La decisione è arrivata dopo un’intervista in cui l’attore ha dichiarato di non aver mai praticato sport nella vita, suscitando dubbi sulla sua partecipazione come portatore della fiaccola durante le Olimpiadi.

Un’uscita inappropriata ed evitabile, per cui la Fondazione Milano-Cortina ha preso provvedimenti immediati: Massimo Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori dei Giochi invernali. Una decisione netta che è stata presa nel pomeriggio di ieri, dopo che un’intervista rilasciata dall’attore a Il Fatto Quotidiano, è giunta negli uffici della Fondazione. Ai microfoni della testata, l’attore dei cinepanettoni ha ammesso di non essere mai stato un atleta, “non ho mai mosso un muscolo“, una puntualizzazione ironica ma che potrebbe far discutere pensando a ciò che significa essere atleti e poter partecipare alle olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

