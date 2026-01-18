Solo senza escalation si giunge a un’intesa sulla Groenlandia L’invito di Meloni

L’approccio pragmatico alla questione groenlandese evidenzia l’importanza di evitare escalation e favorire dialogo. Giorgia Meloni, da Seoul, sottolinea la necessità di abbassare i toni, avviare discussioni tra le parti e utilizzare le strutture della Nato per trovare soluzioni condivise. Solo attraverso un confronto sereno e coordinato si può sperare di raggiungere un’intesa che tenga conto delle preoccupazioni di tutti gli attori coinvolti.

Pragmatismo è, anche o soprattutto, capire i tempi della politica e delle crisi in atto. Quando Giorgia Meloni da Seoul dice che solo senza escalation si va (tutti) a dama in Groenlandia, chiede in primis di abbassare i toni, avviare una discussione “tra di noi” e usare il “luogo” della Nato al fine di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che “ci coinvolge tutti”. Ovvero che attori ostili possano avere la meglio su un interesse comune. In questo senso va letta, secondo la presidente del Consiglio, la volontà di alcuni Paesi europei di essere parte attiva all’interno di un progetto che miri ad una maggiore sicurezza in Artico, anche con l’invio di truppe. 🔗 Leggi su Formiche.net

Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

La premier Meloni ha commentato l'aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l'importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Groenlandia, Meloni critica Trump: «L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Evitare una escalation»

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali. La presidente del Consiglio ha ribadito che l'azione dell'Unione Europea non mira a contrapporsi agli Stati Uniti, evidenziando come ci siano state alcune incomprensioni sulla questione relativa alla presenza militare in Groenlandia.

Giorgia Meloni in conferenza stampa: “Non credo a un’azione molare USA in Groenlandia”

