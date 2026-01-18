Solidarietà a Ranfa ma accuse implicite all' opposizione al limite della diffamazione

I consiglieri di opposizione hanno espresso solidarietà a Elena Ranfa, presidente del consiglio comunale, condannando fermamente la scritta apparsa sul cassonetto sotto casa sua. In una nota condivisa, gli oppositori hanno definito tali episodi inaccettabili, sottolineando la gravità di atti che si avvicinano a forme di diffamazione. La vicenda richiama l’importanza di rispettare il decoro e la dignità istituzionale in ambito pubblico.

