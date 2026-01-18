Sogni e desolazioni provincia di Adriatica

Caro Massimo, ti scrivo da un luogo che ricorda molto la tua Adriatica. Il mare, le banchine e il lungomare fuori stagione sono simili, trasmettendo un senso di quiete e riflessione. In questa provincia, tra sogni e desolazioni, si percepisce un’atmosfera autentica e silenziosa, che invita alla contemplazione e alla calma. Un piccolo angolo di vita che rispecchia le atmosfere che conosci bene.

Caro Massimo, ti scrivo da un luogo tanto somigliante alla tua Adriatica. Il mare è quello, la desolazione delle banchine e del lungomare fuori stagione è la stessa. Soprattutto, si riconosce l'idea di periferia, di mondo sempre ai margini, così lontano dalla grande città, dove immaginiamo che le cose accadano davvero. Adriatica, il luogo che hai creato e dà il titolo al tuo romanzo d'esordio pubblicato da Feltrinelli Gramma, è allo stesso tempo contenitore e contenuto. I due protagonisti, Emilie di nemmeno vent'anni e Tullio che s'avvia ai settanta disegnano il perimetro di questa località immaginaria eppure così familiare, specialmente per chi di noi è cresciuto su quelle rive, con l'eco della mazurka mescolato al rock dei jukebox e la partita vista alla tv, in uno dei bar del lungomare.

