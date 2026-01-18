Soccorso alpino nel 2025 attività in aumento | a Bergamo 270 interventi e 24 persone decedute

Nel 2025, il Soccorso alpino e speleologico lombardo ha registrato un aumento delle attività, con un totale di 1.270 interventi svolti dalle squadre territoriali. In particolare, a Bergamo sono stati effettuati 270 interventi, purtroppo con 24 decessi. Questi dati evidenziano l’intensificarsi delle operazioni di emergenza in regioni montane e le sfide crescenti legate alla sicurezza in ambienti alpini e speleologici.

Interventi in aumento significativo per il Soccorso alpino e speleologico lombardo: nel 2025, in tutta la regione quelli compiuti con l'intervento delle squadre territoriali sono stati 1.490, a fronte dei 1.259 registrati nel 2024; 1.986 le persone soccorse. Nel 2023 erano stati 1.390, 1.314 l'anno precedente. A livello di Delegazione, sono stati 308 per la V Bresciana, 270 per la VI Orobica, 336 per la VII Valtellina – Valchiavenna, 573 per la XIX Lariana, a cui si aggiungono tre interventi di soccorso speleologico, compiuti dalla IX Delegazione speleologica regionale. Le persone decedute sono state 99 (attenzione: il numero di persone decedute comprende gli incidenti in montagna, in forra, in ambiente ipogeo e cause di altro tipo, ad esempio per malore medico acuto).

