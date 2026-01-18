Soccorso alpino morti triplicati nel 2025 | Al Curò con le scarpe da ginnastica

Nel 2025 si registra un aumento significativo delle vittime negli incidenti in montagna, con 24 decessi rispetto ai 7 dell’anno precedente. Damiano Carrara, delegato del Soccorso alpino IV Orobica, sottolinea come ancora troppo spesso si sottovalutino i rischi, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti responsabili, anche in condizioni apparentemente semplici come l’uso di scarpe da ginnastica.

L’INTERVISTA. Le persone decedute sono state 24 a fronte delle 7 del 2024. Damiano Carrara, delegato della IV Orobica del Soccorso alpino: «Nonostante gli appelli ancora poco senso di responsabilità». Ancora troppo elevato il numero di chi sottovaluta i pericoli della montagna. I soccorsi per ritardi, perdita dell’orientamento o sfinimento sono in aumento. Damiano Carrara, delegato del Soccorso alpino della IV Orobica, già l’anno scorso aveva sottolineato il problema. Il dato più evidente è quello delle persone morte in montagna: 24 nel 2025 in tutta la provincia, a fronte delle 7 del 2024. La VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è seconda in regione dietro la XIX Lariana, con 37 deceduti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

