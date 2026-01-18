Snowboardcross | doppietta francese a Dongbeiya vince Julia Nirani-Pereira Moioli ottava

A Dongbeiya si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross femminile. La gara ha visto la vittoria della francese Julia Nirani-Pereira, che ha conquistato il primo posto, mentre la connazionale Moioli si è piazzata all’ottavo posto. La competizione si è svolta sulle nevi cinesi, confermando la buona forma delle atlete francesi in questa disciplina.

Gara-2 in quel di Dongbeiya per la Coppa del Mondo di snowboardcross al femminile. Sulle nevi cinesi è la Francia a dominare: arriva una doppietta in casa transalpina, con Julia Nirani-Pereira a conquistare il successo. Seconda vittoria della carriera per la 24enne che nell'ultimo atto riesce a scavalcare la connazionale Chloe Trespeuch, sul podio anche ieri. Sul primo gradino ieri era presente Charlotte Bankes, oggi la britannica invece è terza sopravanzando l'australiana Mia Clift. Bankes si porta al comando della classifica di Coppa, una graduatoria ancora molto corta con cinque appuntamenti che si andranno a disputare nel mese di marzo.

