Si è appena conclusa la seconda giornata del PGS di Bansko, tappa valida per la Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Tra i risultati, spicca la vittoria di Tervel Zamprov, che si aggiudica la gara come padrone di casa. Gli azzurri, invece, si sono posizionati lontano dal podio, segnando un risultato più discreto rispetto alle aspettative.

Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata al PGS di Basko, tappa valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Sulle nevi bulgare, è stato il padrone di casa Tervel Zampirov a conquistare il successo, il primo stagionale. Davanti al pubblico di casa, il giovane 2005 è riuscito ad imporsi nella Big Final superando l’austriaco Fabian Obmann (+0.15). Il già campione del mondo di slalom parallelo (Engladina 2025) ha inaugurato il suo percorso battendo agli ottavi Andreas Prommegger ed ai quarti Bormolini. Nel penultimo atto, Zampirov si è poi imposto sul connazionale Yankov. In finale, come detto, ha condotto una run perfetta che gli è valsa la prima vittoria in carriera in PGS. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, il padrone di casa Tervel Zamprov vince il PGS di Bansko. Azzurri lontano dal podio

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: vincono Karl e Hofmeister, non ci sono azzurri sul podio!

Seguono aggiornamenti in tempo reale dalla competizione di snowboard PGS Bansko 2026. Le gare di oggi sono state caratterizzate da condizioni climatiche sfidanti, con neve e umidità che hanno influenzato l’andamento delle competizioni. A vincere sono stati Karl e Hofmeister, mentre nessun atleta italiano è salito sul podio. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati aggiornati.

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Hofmeister vince al femminile, Gaudet cerca il trionfo nel maschile! Nessun azzurro sul podio

Segui in diretta la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni di Hofmeister e Gaudet. La gara si svolge sulla pista rossa, offrendo uno spettacolo di skill e precisione. Al momento, nessun atleta italiano è salito sul podio. Restate con noi per gli ultimi risultati e le novità di questa giornata di gare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La discesa di Wengen, ridotta di oltre 50" per il vento in quota, vede dominare in maniera pazzesca il padrone del circo bianco per il poker consecutivo qui: a quasi 8 decimi Kriechmayr, a 9 ecco il primo podio nella disciplina regina di Giovanni, che brucia von - facebook.com facebook