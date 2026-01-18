Slittino | Wendl Arlt vincono anche ad Oberhof battuti Eggert Benecken

Wendl e Arlt hanno conquistato la vittoria ad Oberhof, superando Eggert e Benecken. Dopo un avvio di stagione sottotono, la Germania si conferma protagonista nel doppio dello slittino su pista artificiale, rafforzando la propria posizione nella classifica di Coppa del Mondo. Questo risultato evidenzia la crescita del team tedesco e la competitività del settore a livello internazionale.

L’inizio di stagione non era stato esaltante, ora la Germania torna a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il doppio. Dopo Winterberg anche Oberhof (gara 1 nella località teutonica) è feudo di Tobias Wendl e Tobias Arlt. Una delle coppie più vincenti della storia della disciplina torna a dettar legge e si lancia al meglio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina (loro che sono campioni olimpici in carica da tre edizioni di fila). 1:22.687 tempo complessivo per timbrare il successo numero 53 della carriera. Alle loro spalle ecco i connazionali EggertMueller, a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Winterberg, in Germania, si è svolta una tappa di Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026. Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno conquistato la vittoria, mentre gli italiani Nagler e Malleier si sono distinti sfiorando il podio. La competizione ha confermato il livello elevato degli atleti e l’equilibrio tra le squadre in gara.

Merle Fraebel si è aggiudicata la gara di singolo di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2026. La vittoria in Germania conferma la sua competitività in una stagione importante, contribuendo alla classifica generale. La competizione si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, sottolineando la crescita dell’atleta nel panorama internazionale.

