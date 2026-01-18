slittino degenhardt rosenthal vincono a oberhof nel doppio e centrano anche il titolo europeo

Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal hanno vinto la tappa di Oberhof nella Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026, ottenendo anche il titolo europeo. La gara si è svolta in Germania, confermando la loro competitività nel circuito internazionale. Questa vittoria rappresenta un importante passo nella loro carriera e nel panorama dello slittino europeo.

Il duo composto da Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si è aggiudicato la tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026. Per l’occasione, la tappa teutonica aveva valenza anche per il Campionato Europeo che, di conseguenza, è andata alle padrone di casa. Ricordiamo che non erano presenti atlete italiane nella tappa di Oberhof. La gara, dunque, ha visto il successo di Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal con il tempo complessivo di 1:23.956 (miglior tempo nella prima manche in 42.004 e migliore anche nella seconda in 41.852) con un margine di vantaggio di 181 millesimi sulle austriache Selina Egle Lara Michaela Kipp (42. 🔗 Leggi su Oasport.it

Slittino, doppio femminile: Degenhardt/Rosenthal vincono a Winterberg, Falkensteiner-Huber decime

Le atlete tedesche Degenhardt e Rosenthal si sono imposte nel doppio femminile a Winterberg, ottenendo la loro 15ª vittoria in Coppa del Mondo. La coppia Falkensteiner-Huber si è classificata decima. Sfortunatamente, Vötter e Oberhofer hanno avuto un’uscita di pista. La competizione conferma il dominio delle tedesche in questa disciplina, con un risultato che riflette la continuità delle loro prestazioni.

Slittino: Degenhardt/Rosenthal vincono di nuovo a Winterberg, si ribaltano Voetter/Oberhofer

Durante le due competizioni di Winterberg, Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si sono confermate vincenti, replicando il successo del 6 dicembre in Coppa del Mondo. Al contrario, Voetter e Oberhofer hanno subito un ribaltamento dei risultati rispetto alle precedenti gare, evidenziando l’equilibrio e la competitività della stagione. Questi eventi sottolineano la costante attenzione e preparazione delle atlete coinvolte nel circuito internazionale di slittino.

