Nella regione di al-Bakman, al confine tra Deir ez-Zor e Hasaka, si sono verificati nuovi scontri tra le forze del regime siriano e le Forze Democratiche Siriane (SDF), legate ai curdi. La tregua in Siria appare fragile, con segnali di tensioni e violenze che continuano a coinvolgere le diverse fazioni presenti sul territorio.

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Fonti siriane hanno riferito di scontri tra le forze del regime e le Forze Democratiche Siriane (Sdf), legate alla minoranza curda, nell'area di al-Bakman, al confine amministrativo tra Deir ez-Zor e Hasaka. Le notizie sono emerse poco dopo la firma da parte del presidente al-Sharaa di un accordo di cessate il fuoco tra le parti e l'integrazione delle Sdf nel Ministero della Difesa. Un rapporto afferma che le Sdf hanno effettuato un attacco con droni e razzi, sottolineando che si tratta di una "violazione dell'accordo firmato con il governo siriano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siria: tregua non regge, già segnalati scontri fra Sdg e forze del regime

Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

Il 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane. L’incidente si è verificato in un contesto di tensioni legate a un accordo volto a integrare le istituzioni curde nel governo centrale. La situazione evidenzia le complessità nel processo di inclusione politica di questa minoranza e le sfide ancora presenti nel contesto siriano.

Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Nel sud-ovest dell’Iran proseguono le proteste contro il rialzo dei prezzi e le difficoltà economiche. Durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, sono state registrate due vittime civili e un membro delle forze di sicurezza. La situazione rimane tesa, con manifestazioni che evidenziano il malcontento della popolazione e le sfide politiche ed economiche del paese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Siria, scontri ad Aleppo tra forze curde e governo. Chiarot (Caritas): “Interi quartieri svuotati” La lunga guerra che ha devastato la Siria sembra non dare tregua. Negli ultimi giorni Aleppo — seconda città siriana e capitale economica del Paese — è tornata sott - facebook.com facebook

Trump fiuta l'affare. Un resort sciistico per saldare la tregua fra Israele e Siria (di J. Cingoli) x.com